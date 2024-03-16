موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة

تعرض مساء اليوم قناة الحياة مسلسل مسار إجباري الحلقة 6 بطولة بسمة، أحمد داش، عصام طه، صابرين، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي إخراج نادين خان، ويعرض مسار إجباري لأكثر من 10 مرات يوميا على 4 قنوات.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6 بطولة صابرين وبسمة

مسار إجباري مسلسل يجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة والأكشن، وهذا ما ظهر منذ حلقاته الأولى، إذ يتعرض الشقيقان حسين وعلي لمطاردة من مجهولين قاموا بقتل والدهما في المستشفى، ويحاول علي إبعاد شقيقه حسين عن القضية ويخوض هذا الصراع وحده، إلا أن حسين الذى يقوم بدوره أحمد داش يقرر مساندة أخيه في البحث عن سر والدهم حسن البرنس الذي قام بدوره (محمود البرزاوي)، وهذا ما ستكشف عنه مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.

مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل مسار إجباري

مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل مسار أجباري كالتالي:

- على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: الساعة 12 بعد منتصف الليل، مع إعادة الحلقة اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

- على قناة CBC: الساعة 6:05 مساءً.

- على قناة ON E: الساعة 10:30 مساءً.

- على قناة الحياة: الساعة 11:15 مساءً.