يواصل أحمد داش وعصام عمر محاولة إثبات براءة الدكتور صفوت مصباح، الذي جرى الحكم عليه بتهمة قتل طالبة لديه، لتتوالى الأحداث المثيرة والشيقة لذا يهتم المشاهدون بمعرفة موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة على قناة سي بي سي وقناة أون والعديد من القنوات الأخرى اليوم.

وفيما يلي نستعرض موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة على قناة سي بي سي اليوم.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة

ويأتي موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة على قناة سي بي سي وأون والأولى والحياة كما يلي:

- على القناة الأولى يعرض الساعة 12 منتصف الليل، مع إعادة الحلقة اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

- على قناة CBC يعرض مسار إجباري الساعة 6:05 مساءً.

- على قناة ON E يعرض مسلسل مسار إجباري الساعة 10:30 مساءً.

- على قناة الحياة يعرض المسلسل الذي يجسد بطولته الفنان أحمد داش الساعة 11:15 مساءً.