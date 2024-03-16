تحرك برلماني لتعديل مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، باقتراح بقرار إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عملا بنص المادة 424 من اللائحة الداخلية بالمجلس، وذلك لتعديل مواعيد عمل البنوك نظرا لتقليص ساعات العمل، ما يضر بمصلحة المواطنين.

مواعيد عمل البنوك لا تناسب المواطنين

وكشفت عضو مجلس النواب، تقدم كثير من المواطنين بشكاوى بسبب تعطل مصالحهم في البنوك والمصارف خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، بسبب إنهاء موظفي البنوك عملهم الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وهو توقيت لا يلائم توفير الخدمة للعملاء، حيث يكون قبل انتهاء عمل المواطنين بالقطاع الحكومي بساعة وساعتين بالقطاع الخاص.

وأوضحت راوية مختار، أنه ليس متاحا للغالبية الخروج من عملهم ليلحقوا بالبنوك قبل انتهاء العمل بها في وقت مبكرة جدا وغير معتاد في شهر رمضان، ما يسبب تعطل مصالحهم وعدم إتمامها.

وتابعت أن الفترة الأخيرة تحتاج إلى وجود مصارف وبنوك عاملة أطول فترة ممكنة بسبب تحويلات المصريين بالخارج، كما يحتاج المواطنون إلى خدمات البنوك والصرافة طوال اليوم، وبالتالي على أي أساس تغلق البنوك أبوابها الساعة 1:30 بعد الظهر.

تعديل ساعات عمل البنوك

وأضافت: «نقترح النظر في الأمر وتعديل ساعات عمل البنوك من 9 صباحا إلى 3 مساءً، بما لا يعطل مصالح الأشخاص والهيئات التي في حاجة إلى التعاملات البنكية، ومنعا لزحام الموظفين عليها، خاصةً أن عملهم مرتبط بخدمة يحتاجها المواطن على مدار اليوم».