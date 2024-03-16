تعليمات مُهمة من «التموين» للمخابز بشأن إنتاج الخبز في شهر رمضان 2024 

عممت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مهمة بشأن المخابز وإنتاج الخبز، خلال شهر رمضان المبارك 2024، موضحة أنه تقرر السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية، بالعمل من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً في الشهر الكريم.

تعليمات للمخابز بشأن إنتاج الخبز

ووفق بيان لوزارة التموين، تمثلت التعليمات الخاصة بالمخابز وإنتاج الخبز في الآتي:

- استمرار عمل كل المخابز البلدية العاملة في إنتاج الخبز البلدي المدعم

- زيادة منافذ توزيع الخبز للمواطنين

- توافر رغيف الخبز البلدي المدعم بكل المناطق

- الاستمرار في مزاولة النشاط على الوجه المعتاد خلال أيام الشهر الفضيل

- إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهر مارس 2024 إلى شهر أبريل 2024

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024

يُذكر أن وزارة التموين، سبق وأعلنت مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024، التي اشتملت على عدة تسهيلات للمواطنين، إذ يبدأ العمل في المخابز منذ 8 صباحًا وحتى 5 مساءً، ومد العمل 4 ساعات إضافية لكبرى المخابز على مستوى الجمهورية ونسبتها 10%، أي أنها تعمل حتى الساعة 9 مساءً.

وشددت وزارة التموين على ضرورة كتابة مواعيد العمل الجديدة بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين، وأنّ تنظم كل مديرية عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار للمواطنين.