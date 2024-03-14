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«التموين»: ضبط 41 جوال دقيق و640 كيلو سكر قبل تهريبها في شمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
12:52 م | الخميس 14 مارس 2024
ضبط كميات من الدقيق بشمال سيناء

ضبط كميات من الدقيق بشمال سيناء

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، اليوم الخميس، من ضبط كمية من دقيق المخابز المدعم والسكر قبل تهريبه وبيعه بالسوق الموازية في مدينة العريش.

حملة تموينية للسيطرة على الأسعار ومنع التلاعب

ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بيان، أن جهود الحملة التموينية على الأسواق نتج عنها ضبط 41 جوال دقيق مخابز مدعم، و640 كيلو سكر أبيض، كان قد تم طرحها في الأسواق في العريش

تحريز الكميات المضبوطة وتحرير 3 محاضر للعرض على النيابة

وأشار البيان إلى تحريز الكميات المضبوطة وتحرير 3 محاضر للعرض على النيابة، وذلك في ظل توالي الحملات التموينية على مستوى المحافظة، للحد من جشع بعض التجار والسيطرة على الأسعار.

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