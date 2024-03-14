طريقة عمل القطايف بالسميد دون خميرة.. «زي الجاهزة وبأقل التكاليف»

تعتبر القطايف من الحلويات المميزة في شهر رمضان التي يقبل على شرائها الكبار والصغار، وتحشوها الأمهات بأطعم مختلفة، منها الكاسترد والمكسرات والقشطة، وقدمت الشيف غادة التلي في برنامج «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي» سفرة، طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد دون خميرة في المنزل توفيرًا على السيدات.

مقادير القطايف بالسميد

نصف كوب دقيق «اختياري»

كوبان من السميد

ربع كوب حليب بودرة

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

3 أكواب ماء

طريقة تحضير القطايف بالسميد

ولنجاح عمل القطايف بالسميد، يُخلط السميد واللبن البودرة والسكر والبيكنج بودر، ويمكن إضافة الدقيق حسب الرغبة.

- يُضاف الماء ويقلب الخليط للحصول على قوام سائل.

- يُصب الخليط على مراحل في طاسة ساخنة على النار.

- يُمكن أنّ يُحشى العجين بالحشوات المختلفة حسب الرغبة.

طريقة عمل القطايف المقرمشة

كوب من الدقيق.

ربع كوب من السميد.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ملعقتان صغيرتان من الحليب البودرة.

4 ملاعق صغيرة نشا.

خطوات عمل القطايف المقرمشة

- في الخلاط الكهربائي، نضع السكر والماء والنشا، وبعدها نضيف الحليب ثم نخفق جميع المكونات جيدًا، ويضاف إليها السميد والدقيق بالتدريج.

- استمرار في الخفق حتى نحصل على مزيج سائل متماسك قليلا.

- يُترك الخليط جانبا لمدة لا تقل عن ساعة حتى ترتاح عجينة القطايف.

- نجهز مقلاة من التيفال غير اللاصق، ويوضع الخليط بالملعقة الدائرية حتى يحمر وجه القطايف.

- نضع القطايف بعد تسويتها على قطعة من القماش، ونغطيها بقطعة أخرى من القماش حتى لا تجف.

- يتم حشو القطايف حسب الرغبة وإغلاقها من الأطراف، ومن الممكن استخدام القليل من الماء لغلقها حتى تتماسك من الأطراف جيدًا ولا تتفتح من بعضها.

- نقلي القطايف في زيت غزير، وبعد الحصول على اللون الذهبي يتم إخراجها وتصفيتها من الزيت ثم تسقى بالشربات.