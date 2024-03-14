أمين الفتوى: الألعاب النارية أموال مهدرة ويجب مراعاة المتضررين منها (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم شراء الألعاب النارية للأطفال؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «عاوزين نفرح أولادنا بس ظهر إزعاج وبعض السيدات بتترعب من الصوت، ودي فلوس بتحرق بلا قيمة إلا إيذاء الناس».

وتابع: «والله إحنا في المسجد مش بنعرف نصلي التراويح في المسجد بسبب الألعاب النارية في الشوارع، وكمان في ناس مرضى وناس عندها شغل، ولازم ينام بلاش نفرح أولادنا ونؤذي الآخرين».

وتحرص قناة «الناس» على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال ال30 يوما 28 برنامجا متنوعا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السنة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.