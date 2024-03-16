68493 طنا.. حجم المساعدات المصرية إلى غزة 80% من إجمالي دول العالم
كتب:
سهيلة هاني
01:22 م | السبت 16 مارس 2024
مساعدات غزة -أرشيفية
منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، قام عدد من الدول في مقدمتها مصر، بتوفير أكبر قدر من المساعدات للأشقاء في غزة وفلسطين، في ظل التطور السريع الذي شهدته الأحداث، والاعتداءات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في غزة وافتقار القطاع إلى الطعام والشراب.
حجم المساعدات الدولية المقدمة لغزة
أوضحت البيانات الرسمية أن حجم المساعادات التي أرسلتها مصر لقطاع غزة حتى 11 مارس 2024، بلغ 68493 طنا، بنسبة 80% من إجمالي المساعدات المرسلة، بينما قامت عديد من الدول على مستوى العالم وبلغ عددها 38 دولة بالدور نفسه لمساعدة القطاع، وجاءت مشاركة كل دولة حتى 11 مارس الجاري، كالتالي:
الأرجنتين 18.4 طن
الأردن 289 طنا
الإمارات 14940 طنا
البرازيل 58.13 طن
إندونيسيا 607 أطنان
باكستان 291.7 طن
بريطانيا 138.5طن
بنجلاديش 4.9 طن
تركمنستان 14.3طن
تونس 34.5 طن
روسيا 420.1 طن
فينزويلا 18.2 طن
البحرين 611.8 طن
الجزائر 104 أطنان
السعودية 6282.7 طن
العراق 10117 طنا
الكويت 3752 طنا
المغرب 25 طنا
الهند 68.5 طن
اليابان 27.7 طن
اليونان 5 أطنان
إيطاليا 266.5 طن
بولندا 5.7 طن
تركيا 12167 طنا
سنغافورة 119.8 طن
فرنسا 293.3 طن
قطر 3035.5 طن
كولومبيا 10 أطنان
ماليزيا 333.9 طن
رومانيا 112.2 طن
الشيشان 29.8 طن
عمان 212.1 طن
الصين 373.6 طن
كازاخستان 39.11 طن
قبرص 8.43 طن
ألمانيا 97.9 طن
بلجيكا 0.096 طن