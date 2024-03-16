68493 طنا.. حجم المساعدات المصرية إلى غزة 80% من إجمالي دول العالم

منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، قام عدد من الدول في مقدمتها مصر، بتوفير أكبر قدر من المساعدات للأشقاء في غزة وفلسطين، في ظل التطور السريع الذي شهدته الأحداث، والاعتداءات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى تفاقم الأوضاع في غزة وافتقار القطاع إلى الطعام والشراب.

حجم المساعدات الدولية المقدمة لغزة

أوضحت البيانات الرسمية أن حجم المساعادات التي أرسلتها مصر لقطاع غزة حتى 11 مارس 2024، بلغ 68493 طنا، بنسبة 80% من إجمالي المساعدات المرسلة، بينما قامت عديد من الدول على مستوى العالم وبلغ عددها 38 دولة بالدور نفسه لمساعدة القطاع، وجاءت مشاركة كل دولة حتى 11 مارس الجاري، كالتالي:

الأرجنتين 18.4 طن

الأردن 289 طنا

الإمارات 14940 طنا

البرازيل 58.13 طن

إندونيسيا 607 أطنان

باكستان 291.7 طن

بريطانيا 138.5طن

بنجلاديش 4.9 طن

تركمنستان 14.3طن

تونس 34.5 طن

روسيا 420.1 طن

فينزويلا 18.2 طن

البحرين 611.8 طن

الجزائر 104 أطنان

السعودية 6282.7 طن

العراق 10117 طنا

الكويت 3752 طنا

المغرب 25 طنا

الهند 68.5 طن

اليابان 27.7 طن

اليونان 5 أطنان

إيطاليا 266.5 طن

بولندا 5.7 طن

تركيا 12167 طنا

سنغافورة 119.8 طن

فرنسا 293.3 طن

قطر 3035.5 طن

كولومبيا 10 أطنان

ماليزيا 333.9 طن

رومانيا 112.2 طن

الشيشان 29.8 طن

عمان 212.1 طن

الصين 373.6 طن

كازاخستان 39.11 طن

قبرص 8.43 طن

ألمانيا 97.9 طن

بلجيكا 0.096 طن