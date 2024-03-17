«الأعلى للجامعات»: لا صحة لمنع الطلاب من دخول امتحانات الميدتيرم بسبب المصروفات

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «الميدتيرم» في موعدها وفقا للخريطة الزمنية التي يتم تنفيذها، لافتة إلى أن العمل بمختلف القطاعات يتم على قدم وساق ووفقا للضوابط التي أقرها المجلس، مؤكدة أنه لا حقيقة لما يتردد عن منع الطلاب من دخول الامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية.

انتظام الدراسة في الجامعات خلال رمضان

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني ستكون على ما تم دراسته من مواد دراسية منذ بداية التيرم، لافتة إلى أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة خلال شهر رمضان 2024، وأن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.

لا تأجيل للدراسة

وتابعت أن هناك متابعة مستمرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لأعمال الدراسة بمختلف القطاعات خلال الشهر الكريم ومدى الجاهزية والاستعدادات له، مؤكدة أنه لا تعطيل أو تأجيل للدراسة.