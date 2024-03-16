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دراما المتحدة

رئيس الوزراء يتفقد موقع حريق ستوديو الأهرام

كتب:

أسماء زايد
01:15 م | السبت 16 مارس 2024
ستوديو الأهرام بعد الحريق

ستوديو الأهرام بعد الحريق

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حاليا، موقع حريق ستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين بالجيزة.

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