رئيس الوزراء يتفقد موقع حريق ستوديو الأهرام كتب: أسماء زايد 01:15 م | السبت 16 مارس 2024 ستوديو الأهرام بعد الحريق يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حاليا، موقع حريق ستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين بالجيزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تاريخ مصر الفني في ستوديو الأهرام.. شاهد على 500 عمل درامي طارق النهري يكشف مصير تصوير مسلسل المعلم بعد حريق ستوديو الأهرام: «كله راح» تفاصيل حريق ستوديو الأهرام.. رجال الحماية المدنية يسطرون ملحمة في 4 ساعات «نصف ساعة».. العناية الإلهية تنقذ محمد ثروت من حريق ستوديو الأهرام حدث ليلا.. حريق هائل في ستوديو الأهرام وزلزال يضرب المغرب وشهداء بغزة ستوديو الأهرام حريق ستوديو الأهرام رئيس الوزراء حريق بقلم أسماء زايد