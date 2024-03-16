تتجه أنظار مواطني البحر الأحمر إلى معرفة مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024، الموافق سادس أيام شهر رمضان الكريم لمعرفة مواعيد الفروض الخمس وتأدية صلاة التراويح ومعرفة عدد ساعات الصوم اليوم.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024

ومواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024، بحسب إمساكية شهر رمضان الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، تزيد دقيقة كل يوم في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتقل بنفس المدة في صلاة الفجر يوميًا.

موعيد الصلاة في البحر الأحمر

وبحسب بيان غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، تأتي مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم كالتالي:

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024 الساعة 4:29 صباحًا

موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024 الساعة 11:53 صباحًا

موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024 الساعة 3:19 مساءً

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024 الساعة 5:54 مساءً

موعد أذان العشاء في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024 يحين في الساعة 7:09 مساءً.