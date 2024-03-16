«أزهرية كفر الشيخ» تحتفل بمرور 1084 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

تُنظم الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بإشراف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، احتفالية كبرى، غداً الأحد، احتفاءً بمرور 1084 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر، والذي يُعد صرح العلم والعلماء، ومنارة الفكر الوسطي وعلوم الدين والشريعة السمحاء.

الذكرى الـ1084 لتأسيس الجامع الأزهر

ومن المقرر أنّ تُقام الاحتفالية بمدرج ديوان منطقة كفر الشيخ الأزهرية، في تمام العاشرة من صباح غداً الأحد الموافق 7 رمضان 1445هـ - 17 مارس 2024، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف بكفر الشيخ.

الاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر

وكان المجلس الأعلى للأزهر الشريف قد قرّر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

يُشار إلى أنّ الجامع الأزهر الشريف له مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين والعالم العربي والإسلامي، فهو قلعة العلم، ومنارة الوسطية والاعتدال، ومنارة الإسلام الشامخة.