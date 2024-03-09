«الأعلى للثقافة» يحدد آخر موعد للتقديم في مسابقة «لجنة الشعر».. اعرف الجوائز

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، آخر موعد للتقديم في مسابقة الشعر، التي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور يوسف نوفل.

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن آخر موعد للتقديم في مسابقة الشعر، سيكون يوم 31 مارس الجاري.

تستهدف المسابقة، شباب الشعراء والنقاد المصريين للمشاركة في المسابقة التي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وتتضمن:

فرع ديوان شعر الفصحى.

فرع ديوان شعر العامية.

فرع المقال في نقد الشعر.

أولا: القيمة المالية للجوائز:

المركز الأول: عشرة آلاف جنيه.

المركز الثاني: سبعة آلاف جنيه.

المركز الثالث: خمسة آلف جني.

ثانيًا: شروط المسابقة:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا.

- ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل.

- أن يكون العمل المقدم غير منشور، ولا يقل عدد صفحات الديوان عن 100 صفحة، و المقال في النقد، فيما لا يزيد عن 20 صفحة.

يغلق باب التقدم للمسابقة نهاية شهر مارس 2024؛ ولا ينظر إلى الأعمال الواردة بعد غلق باب التقدم.