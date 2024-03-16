مفاجأة في مسلسل لحظة غضب.. كيف ربطه المخرج بفيلم موعد على العشاء؟

حالة من التشويق والإثارة نعيشها مع أبطال مسلسل لحظة غضب منذ الحلقات الأولى، بعدما قتلت «يمنى»، صاحبة الدور الذي تؤديه الفنانة صبا مبارك، زوجها «شريف» وهو الدور الذي يؤديه الفنان محمد فراج، بسبب الإهمال والخلافات الزوجية، ومع تسلسل الأحداث تتعرف إلى صديقتها التي تبوح لها بسرها، لتكتشف الأخيرة أنها مقحمة في نفس الجريمة، ويأخذنا المخرج في جولة زمنية، نسافر خلالها إلى فيلم موعد على العشاء، فيكون الربط جليًا بين سعاد حسني التي تخلصت من زوجها المتسلط بالمسقعة المسمومة.

مسلسل لحظة غضب

جاء مشهد «نيرة»، الدور الذي تؤديه ناردين فرج، لأنه لم تحتمل «يمنى» فعلتها، ولم تستطع إخفاء كل خيوط جريمتها وحدها، فاستعانت بصديقتها لتحكي لها، لتطمئنها الأخيرة وتخبرها بأنها هي أيضًا قتلت زوجها بالسم بعد الضرب والإهانة الذي تعرضت له، ليأتي مشهد تناول الطعام في موعد على العشاء بتقنية «هوماج»، ولكن في مسلسل لحظة غضب، بنفس التفاصيل، والأزياء وحتى طاولة العشاء، ووجودهما أمام الشباك، ونفس الألوان، وهو ما خلق ربطا قويا في أذهان الجماهير لنفس المشهد.

فيلم موعد على العشاء

وأشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بتفاصيل المخرج عبد العزيز النجار، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، الذي أراد أن يقدم المشهد لناردين فرج في حكاية قتل زوجها، فاختار أحد أهم مشاهد قتل الزوج من فيلم موعد على العشاء للمخرج محمد خان: «مشهد أيقوني محفوظ سعاد حسني بتعمل صينية مسقعة وفيها السم وجلست لتناول العشاء مع زوجها الذي دمر حياتها».

لتكمل أنها لم تستطع أن تتخلص من قبضته ففكرت في قتله، وأعاد مخرج مسلسل «لحظة غضب»، نفس المشهد بنفس ألوان الملابس التي كانت ترتديها سعاد الفستان باللون الأزرق الفاتح الذي يدل على الحيوية التي ستسري بداخلها بعد وفاته وتسريحة الشعر: «مجرد مشاهدة نفس المشهد في المسلسل هتفتكر المشهد».

حب المخرج محمد خان

تحدث تلك التقنية في السينما الأجنبية بين الحين والآخر، بمعنى التكريم أو تقديم تحية من مخرج لمخرج رحل عن عالمنا وله مكانه وقيمة: «في هذه الحاله لا يضطر مخرج العمل الجديد أن يقدم مذكره تفصيلية ويقول أنا استدعيت المشهد، لأن أي مشاهد هيعرف الحكاية المقصودة».