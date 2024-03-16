مسلسل لحظة غضب الحلقة 6.. ظهور فيديو لـ صبا مبارك وهي تقتل زوجها محمد فراج

في الحلقة السادسة من مسلسل لحظة غضب، تعيش الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور يمنى، أوقات توتر وتهديد بعدما تلقت تهديدا من مجهول أرسل لها فيديو، وهي تقتل زوجها محمد فراج.

أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة السادسة

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل لحظة غضب بصبا مبارك «يمنى» تعترف لصديقتها بأنها قتلت زوجها محمد فراج «شريف»، فبدأت تحكي لها وتعترف صديقتها أنها مرت بهذه التجربة قبل 4 سنوات أيضا، فتعرضت لضغط نفسي وجسدي من ضرب وإهانة من زوجها فقتلته موضحة أنها قامت بتسميمه.

ذهب محمد شاهين «مصطفى»، إلى صبا مبارك «يمنى» ليواجهها: «أنا بحبك جدا جدا ولكن مش هحبك أكتر من أخويا شريف»، فأخبرته بأنها كذبت عليه وأن شريف لم يستقبل أي مكالمات قبل عيد ميلادها مثلما قالت له.

وفي النهاية حدثت مفاجأة لصبا مبارك، فقام شخص مجهول بإرسال فيديو لها، وهي تقتل زوجها محمد فراج.

أبطال مسلسل لحظة غضب

أبطال مسلسل لحظة غضب صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن.

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.