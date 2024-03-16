مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. صبا مبارك تعترف بجريمتها

تعرض منصة منصة Watch it مسلسل لحظة غضب الحلقة 7 في تمام الساعة 11 مساء اليوم، بشكل حصري، كون المسلسل من إنتاجها.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 7

مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن وريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

وفي الحلقة 6 من مسلسل لحظة غضب، اعترفت صبا مبارك (يمنى) لصديقتها بأنها قتلت زوجها محمد فراج، فقامت صديقتها بالاعتراف لها بأنها مرت بهذه التجربة أيضا قبل 4 سنوات، فتعرضت لضغط نفسي وجسدي عبارة عن ضرب وإهانة من زوجها فقتلته، موضحة أنها دست له السم.

وبعد ذلك ذهب محمد شاهين «مصطفى» إلى صبا مبارك (يمنى) ليواجهها قائلا: «أنا بحبك جدا جدا، ولكن مش هحبك أكتر من أخويا شريف» فتخبره بأنها كانت تكذب عليه وأن شريف لم يستقبل أي مكالمات قبل عيد ميلادها مثلما قالت له، واستطاعت صبا مبارك أن تكذب عليه مرة ثانية بالبكاء قائلة: «أكيد كان بيمثل عليا إن في حد في الشغل بيكلمه عشان ينزل من البيت ميحضرش عيد ميلادي».

ذهب محمد شاهين إلى زميل سارة أخته، الذي يعمل في خدمة عملاء بإحدى شركات الاتصالات، وعرض عليه 10 آلاف جنيه، مقابل أن يجمع له معلومات عن رقم محمد فراج.

وفي النهاية حدث شيء غير متوقع، عندما أرسل شخص مجهول لصبا مبارك (يمنى) فيديو وهي تقتل زوجها محمد فراج.