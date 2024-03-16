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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 6 على WATCH IT اليوم

كتب:

شريف سليمان
01:03 م | السبت 16 مارس 2024
مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب

من المنتظر أن تشهد الحلقة 6 من مسلسل لحظة غضب، المزيد من التطورات، بعدما اعترفت يمنى التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، لصديقتها نيرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ناردين فرج وتعترف لها بقتلها زوجها محمد فراج، إلا أنها أبلغتها بأنها قتلت زوجها بالسم بعد الضرب والإهانة، لذلك ينتظر المتابعون موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 6 على WATCH IT اليوم.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 6 على WATCH IT اليوم

ويجري عرض مسلسل لحظة غضب على منصة WATCH IT، يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بشكل حصري على المنصة، لأن المسلسل من إنتاجها.

تفاصيل مسلسل لحظة غضب 

ويعتبر المسلسل أحد أهم الأعمال الدرامية التي تعرض في شهر رمضان الحالي، وهو من 15 حلقة، ويشارك فيه صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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بقلم شريف سليمان