ملخص الحلقة 6 من مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تعترف بجريمتها

عُرضت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل لحظة غضب، بطولة صبا مبارك، على منصة watch it، والتي شهدت أحداثًا مشوقة وموترة.

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل لحظة غضب عندما كانت صبا مبارك (يمنى) تعترف لصديقتها بأنها قتلت زوجها محمد فراج، فقامت صديقتها بالاعتراف لها بأنها مرت بهذه التجربة أيضا قبل 4 سنوات، فتعرضت لضغط نفسي وجسدي عبارة عن ضرب وإهانة من زوجها فقتلته، موضحة أنها دست له السم.

ذهب محمد شاهين مصطفى إلى صبا مبارك (يمنى) ليواجهها قائلا: «أنا بحبك جدا جدا، ولكن مش هحبك أكتر من أخويا شريف» فتخبره بأنها كانت تكذب عليه وأن شريف لم يستقبل أي مكالمات قبل عيد ميلادها مثل ما قالت له، ولكن صبا مبارك استطاعت أن تكذب عليه مرة ثانية بالبكاء وتأليف الأكاذيب قائلة: «أكيد كان بيمثل عليا أن في حد في الشغل بيكلمه عشان ينزل من البيت ميحضرش عيد ميلادي».

ذهب محمد شاهين مصطفى إلى زميل سارة أخته، الذي يعمل في خدمة عملاء بإحدى شركات الاتصالات، وعرض عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، مقابل أن يجمعه له معلومات عن رقم محمد فراج شريف.

وفي النهاية حدث شيء غير متوقع، عندما أرسل شخص مجهول لصبا مبارك (يمنى) فيديو وهي تقتل زوجها محمد فراج.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.