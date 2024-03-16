مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. هل غادة عبد الرازق تكمل حياتها مع زوجها؟

حالة من الجدل والتشويق أثارها مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، بعد عرض أول 5 حلقات من مسلسل، حيث انتهت حلقة أمس بمعرفة الحاج إسماعيل ضرغام خبر إطلاق النار على نجله «ياسين» زوج «عايدة» الذي يقوم بدورة الفنان محمد علاء، بعد أن تعالى الصراع الناشب بينه وبين عائلة حسن ضرغام، وبعد تصاعد الأحداث بدأ الجميع يتساءل المجمهور عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 وهل ستكمل غادة عبد الرازق حياتها مع زوجها ياسين؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

وخلال حلقة أمس طلب ياسين من زوجته عايدة بأن يفكروا في حياتهما سويًا، وذلك بعد أن كانت تجلس في حالة حزن شديدة وهي تتذكر مواقف لشقيقها «علي» وطريقة حبه لها، وأنه أوصها على أبنائه من بعده، وظهر أنهم غير قادرين على تجاوز ما حدث لعلي على يد سامح.

وظهرت غادة عبد الرازق، وهي خائفة على ياسين بعد أن ذهبت معه للمستشفي وهي تبكي، وتطلب منه أن يفيق سريعًا ويعود لها لتبعد عن كل هذه الصراعات معه، كما طلب منها، وينتظر المشاهدين مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 لمتابعة الأحداث ومعرفة ما هو تصرف غادة عبد الرازق في حياتها مع زوجها ياسين بعد الثأر الذي نشب بين عائلتهما؟.

أحداث مشوقة في الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب لغادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب، يُعرض حصريا على شاشة CBC في 7.30 مساءً يوميا طوال شهر رمضان 2024، يشهد أحداثا مشوقة منذ بداية حلقاته، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، ومن بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، وعدد آخر من الفنانين.

ويمكن مشاهدة إعادة الحلقات ومنها الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب حصريا على شاشة CBC، في تمام الساعة 02:45 صباحًا - والساعة 01:45 ظهرًا.