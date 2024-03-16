موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة على قناة CBC اليوم.. أحداث مشوقة

نهاية مثيرة شهدتها الحلقة الـ5 من مسلسل صيد العقارب، إذ أطلق حسن ضرغام النار على زوج ابنته الدكتورة «عايدة»، الدور الذي تؤديه الفنانة غادة عبدالرازق ونجل الحاج إسماعيل الغول، لتنتهي الحلقة عند معرفة عائلة الغول الخبر، وهو ما جعل الجمهور متشوق لرؤية الحلقة التالية، ونستعرض في التقرير التالي موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة على قناة CBC اليوم.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة على قناة CBC اليوم

يمكن لمتابعي مسلسل صيد العقارب مشاهدة الحلقة السادسة على قناة CBC اليوم، الساعة 7.30 مساءً، والإعادة غدًا الأحد 2:45 صباحًا، و1:45 مساءً، بحسب الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وينتظرها الجماهير لمعرفة مصير وقوع الحرب الشديدة بين العائلتين وتحول الصداقة إلى عداوة قاتلة.

تردد قناة CBC

يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم غادة عبدالرازق، سيمون رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

ولمتابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة على قناة CBC اليوم، وضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التالي:

الدخول إلى قائمة الإعدادات.

اختر من القائمة التركيب.

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