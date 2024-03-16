«معلومات الوزراء» يكرم عضو مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر

كرَّمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نيابة عن أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء؛ الدكتور محمد عزت أبو العلا، المدرس بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة عضو مكتب التميز الدولي بالجامعة مسؤول التواصل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القراربمجلس الوزراء، بمقر المركز بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جامعة الأزهر

وأوضح صديق أن هذا التكريم لجامعة الأزهر ليس وليد الصدفة؛ وإنما نتاج جهد وعمل متواصل على مدار الساعة دعمًا لمنظومة البحث العلمي في الجمهورية الجديدة.

كما أوضح صديق أن هذا التكريم جاء تقديرًا لجهود جامعة الأزهر ودورها البناء في التعاون الدائم والمستمر والمثمر في إطلاق منصة الفعاليات العلمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بدعم من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

المجتمع البحثي

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن منصة الفعاليات العلمية هي منصة تفاعلية تهتم بنشر الفعاليات العلمية والمنح والمسابقات والمجلات العلمية؛ بهدف إحاطة مجتمع الباحثين بكل ما هو جديد في المجالات العلمية المختلفة ذات الأولوية بالنسبة للدولة المصرية، وتسهم هذه المنصة في تعزيز مستويات استفادة المجتمع البحثي من الإحاطة بتفاصيل الفعاليات العلمية، وتعمل على تفعيل الشراكة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والجهات البحثية ذات الصلة، وتستخدم أحدث التقنيات لتقديم قيمة مضافة علمية لزائري المنصة.