موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 6

بعدما تسارعت وتيرة الأحداث في الحلقة الخامسة من أحداث مسلسل صيد العقارب، وزيادة حدة الصراع بين «الحاج إسماعيل» و«الحاج حسن»، بعد إطلاق الحاج حسن ضرغام النار على «ياسين» زوج ابنته الدكتورة عايدة وابن الحاج إسماعيل الغول، زاد اهتمام الجمهور بموعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 6، الذي حظى بمتابعة جماهيرية كثيفة بسبب أحداثه المشتعلة، بمجرد عرض 5 حلقات منه.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب

يمكن متابعة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 6، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة؛ إذ يرصد حالة من الصراع بين أسرتين في الصعيد، لتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة، ويظهر ذلك خلال وتيرة الأحداث التي تحمل جرعة من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يقدمه نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول «عايدة»، طبيبة مختصة باستخلاص السموم من العقارب، تعيش عايدة حياة صعبة مليئة بالتحديات، حيث تواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» مما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.

تردد قناة CBC

تردد قناة CBC وخطوات ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 ويمكن تنزيلها باتباع بعض الخطوات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.