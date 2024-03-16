هل يحق للرجل إرغام زوجته على الخضوع لعملية تجميل؟.. علي جمعة يجيب

توجهت سيدة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم طلب الرجل من زوجته الخضوع لعملية تجميل لتزويد بعد المناطق لكنها رفضت فهددها بالطلاق؟

المرأة ليس عليها وزر

وأوضح جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت: «خلاص تشوف أمرها توازن ما بين الطلاق وأنها تستجيب، ومعلهاش وزر».

وتابع: «في ستات بتعند لمجرد العند، طيب هنرغمها على حاجة هي مش عاوزاها، لو في طلاق يبقى في حكمة».