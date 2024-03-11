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دراما المتحدة

ما حكم الشرع في حرمان الأب أو الأم من أولادهما بعد الطلاق؟

كتب:

عمرو هلال
05:13 م | الإثنين 11 مارس 2024
الشيخ أحمد وسام

الشيخ أحمد وسام

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة «بعد الطلاق قام أهل الزوج بأخذ الأولاد وحرموها منهم، وتريد أن تعرف ماذا تفعل وحكم الشرع في هذا التصرف؟».

مراعاة الأولاد شيء ضروري

وأوضح «وسام»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن حرمان الوالد أو الأم من أولادهما يعتبر من موجبات اللعن، ولابد أن يتمكن كل طرف من مراعاة أولاده حتى لو في ظل وجود المشكلات أو الأزمات.

الطفل الذي سيدفع الثمن

وأضاف: «منع الأولاد عن أمهم أو والدهم كمثل شخص يقتل نفسه بسلاح وهو الطفل الذي سيدفع الثمن.. لازم نحل كل هذه المشاكل بشكل ودي، ولم يحدث يصبح اللجوء للقضاء ضرورة».

 

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