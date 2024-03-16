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دراما المتحدة

مجدي صابر: ميرفت أمين أعادت تصوير مشهد في «الرجل الآخر» 20 مرة

كتب:

يارا أشرف
03:59 م | السبت 16 مارس 2024
مجدي صابر

مجدي صابر

قال السيناريست مجدي صابر، إنه عندما كان يكتب مسلسل الرجل الآخر، لم يقصد الفنان نور الشريف ولم يكن محدد الأبطال، إذ أنه يكتب للدراما نفسها وليس لفنان معين أو يكلف لكتابة عمل لفنان بعينه، مؤكدا: «مش بعرف أشتغل بالطريقة دي».

وأضاف «صابر»، خلال حواره لبرنامج «ملوك الدراما» تقديم الناقد الفني محمد مسعود، على تليفزيون جريدة الوطن: «أنا أحب زيارة ستوديو تصوير العمل الدرامي الذي يؤلفه، ولكن بصورة قليلة لمتابعة ما تم الوصول إليه، وأنا زوت ستوديو تصوير مسلسل الرجل الأخضر 4 أو 5 مرات».

مسلسل الرجل الآخر

وتابع أنه كان مطمئنا خلال مشاركته في مسلسل الرجل الآخر لأنه كان معه عمالقة وأساطير في المجال مثل المخرج مجدي أبو عميرة، والفنان نور الشريف وميرفت أمين وماجدة زكي.

تفاهم وصبر ميرفت أمين

وأشار إلى أن الفنانة ميرفت أمين أعادت تصوير أحد مشاهد المسلسل نحو 20 مرة بسبب غلطة من فنانة «رفض ذكر اسمها»، مضيفا: «ميرفت أمين كانت لابسة كعب عالي خلال المشهد ده، ولم تعترض أو تتأفف من مسألة إعادته مرات كثيرة، وكأنها لسه وجه جديد صاعد وليس نجمة كبيرة».

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