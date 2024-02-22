الليلة.. ميرفت أمين ودياب على الطريق الصحراوي لتصوير «مليحة»

يواصل أبطال مسلسل «مليحة»، تصويره استعدادًا للموسم الرمضاني المقبل 2024، والمقرر عرضه على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، ويتضمن 15 حلقة، ولم يتحدد الموعد النهائي لعرضه في النصف الأول أم الثاني من الموسم الرمضاني.

أبطال مليحة يستأنفون التصوير بالطريق الصحراوي

وكشف مصدر مشارك بالعمل، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الفنانة ميرفت أمين تواصل تصوير مشاهدها الليلة، دخل مستشفى دار المنى على الطريق الصحراوي، وتجمعها المشاهد مع الفنان علي الطيب والذي يعمل طبيبا بالأحداث، إلى جانب الفنان دياب والفلسطينية سيرين خاس، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تصوير 40 % من مشاهد العمل.

أحداث المسلسل

ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما القضية الفلسطينية وكيف يعاني الشعب الفلسطيني في حربه غير العادلة مع الكيان الصهويني؟ إذ تدور الأحداث حول قصة أسرة الفلسطينية «مليحة»، والتي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، حرصًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المصداقية ونقل صورة حقيقة للواقع بمشاعر صادقة لمن يعانون منها، إذ تنتقل «مليحة» الى العيش فى ليببا مع أسرتها بعد فرارهم من القصف الاسرائيلي، ولكنهم حين يقررون العودة إلى ديارهم في الأراضي الفلسطينية عبر الحدود المصرية، تبدأ الأزمات في مواجهتهم، ويجمهم القدر مع الضابط أدهم والذي يجسده الفنان دياب، لتتطور الأحداث في إطار تشويقي إنساني.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، حنان سليمان، مريم أشرف زكي، علي الطيب، أشرف زكي، سيرين خاس، إلى جانب عدد آخر من الفنانين من إخراج عمرو عرفة وتأليف رشا الجزار.