محمد علي رزق وإبراهيم فخر ينعيان مهندس الصوت محمد عبد السلام

نعى الفنان محمد علي رزق والمخرج إبراهيم فخر، مهندس الصوت محمد عبدالسلام، والذي وافته المنية في الساعات القليلة الماضية، ولم يتم الإعلان عن موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن.

إبراهيم فخر ينعى محمد عبدالسلام

وكتب المخرج إبراهيم فخر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أخي وصديقي وعشرة العمر المهندس محمد عبد السلام رجاء الدعاء بالمغفرة».

كما نعى الفنان محمد علي رزق الراحل من خلال منشور عبر فيسبوك: « لا حول ولا قوة إلا بالله.. محمد عبد السلام مهندس الصوت في ذمة الله.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.. الله يرحمك يا محمد يا حبيبي متغلاش على ربنا».

آخر أعمال مهندس الصوت الراحل محمد عبد السلام

وشارك مهندس الصوت الراحل محمد عبد السلام، بعدة أعمال درامية وسينمائية مهمة من بينها فيلم بلوموندو مؤخرًا مع الفنان حسن الرداد ومن إخراج ياسر سامي، بالإضافة لمسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان، ومسلسل رسايل مع مي عزالدين والمخرج إبراهيم فخر.