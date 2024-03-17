خطوات تحويل الأموال من إنستاباي إلى بطاقة ميزة.. اعرفها

يتيح تطبيق إنستاباي الوصول المباشر إلى جميع الحسابات البنكية وتحويل الأموال لحظيًا، وذلك من خلال الهاتف المحمول، ويمكن التسجيل في التطبيق فقط للعملاء أصحاب الحسابات البنكية التي تقدم الخدمة مع الأخذ في الاعتبار أن رقم الهاتف المستخدم لابد أن يكون لديه بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع، ويقدم التطبيق عددًا من الخدمات للعملاء.

وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية خطوات إحدى خدمات تطبيق إنستاباي والتي تتمثل في تحويل الأموال من التطبيق إلى بطاقة ميزة المسجلة على التطبيق:

- ادخل على تطبيق إنستاباي واضغط على إرسال الأموال.

- اضغط على بطاقة ميزة.

- أدخل المعلومات المطلوبة، والتي تشمل رقم البطاقة والاسم والمبلغ المراد تحويله.

- اضغط على كلمة «التالي» وقم بمراجعة معلومات النقل.

- قم بتأكيد النقل باستخدام رقم IPN ثم قم بالضغط على كلمة «دخول»

- يظهر لك تمت العملية بنجاح.

وجدير بالذكر أن تطبيق إنستاباي جرى إطلاقه في مارس 2022 كتطبيق يستند إليه البنك المركزي المصري في التحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على الأوراق، ووصل عدد مستخدميه إلى نحو 6.2 مليون عميل، وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.