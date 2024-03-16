تراجع سعر كرتونة البيض اليوم في مصر.. البلدي بـ169 جنيها

سجل سعر كرتونة البيض اليوم السبت 16 مارس 2024 في مصر داخل الأسواق والمحال، تراجعا ملحوظا بالنسبة لطبق البيض البلدي، كما تراجع سعري البيض الأبيض والأحمر حيث سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض بالنسبة للمستهلك نحو 157.59 جنيه، بتراجع 1.6 جنيه، كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 162.82 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه وسجل سعر طبق البيض البلدي نحو 169.15 جنيه، بتراجع 1.35 جنيه، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم السبت 16 مارس 2024، في المزارع وبورصة البيض والأسواق، بالإضافة إلى أسعار البط اليوم.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض تراجعت بالنسبة لطبق البيض الأبيض والأحمر، كما انخفض السعر بالنسبة لطبق البيض البلدي أيضا؛ إذ تراجع سعر طبق البيض البلدي، ليتراوح ما بين 159 إلى 160 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 149 إلى 150 جنيها، وسعر طبق البيض الأحمر بين 149 إلى 150 جنيها في المزرعة.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن تراجع أسعار البط، حيث يتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 14 إلى 15 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط المسكوفي عمر يوم يتراوح ما بين 44 إلى 45 جنيها.