سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17-3-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17-3-2024 استقرارًا ملحوظًا في البنوك مقابل الجنيه المصري.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 155.72 جنيه للشراء، و156.02 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري نحو 156.05 جنيه للبيع و155.43 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقًا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك، العاملة في القطاع المصرفي المصري:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، داخل البنك المركزي المصري، نحو 155.43 جنيه للشراء، و156.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 155.02 جنيه للشراء، و155.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، اليوم الأحد 17-3-2024، إلى نحو 155.72 جنيه للشراء، و156.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم، نحو 155.72 جنيه للشراء، و156.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم، عند 150.6 جنيه للشراء، و155.89 جنيه للبيع.