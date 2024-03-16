سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16-3-2024 في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16-3-2024 استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لمواقع البنوك العاملة في السوق المصرية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينارالكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 155.43 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 156.5 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة ليسجل 155.72 جنيه للشراء، ونحو 156.05 جنيه للبيع.

سعرالدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصل سعر الدينارالكويتي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 150.67 جنيه للشراء، ونحو 155.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينارالكويتي في بنك مصر اليوم نحو 155.2 جنيه للشراء، 156.0 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعرالدينارالكويتي في البنك الأهلي المصري عند 156.96 جنيه للشراء، ونحو158.05جنيه للبيع.