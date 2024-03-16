«مياه الشرقية» تنظم حملات للتوعية بترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملة توعية واستطلاعات لآراء العملاء وتسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات بمدينة فاقوس.

ترشيد استخدام المياه

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في تصريحات صحفية، ضرورة عمل حملات التوعية لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والتظلمات وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.

تحسين جودة الخدمات المقدمة

وأشار إلى تنفيذ استطلاعات لآراء المواطنين وتسجيل الشكاوى والاستفسارات والمقترحات لتحسين جودة الخدمات المقدمة من الشركة بصفة دورية، مؤكدا أهمية الوصول لكافة الفئات لتوعيتهم نحو أهمية ترشيد المياه، وهذا يحقق رسالة الشركة للحفاظ على المياه وتحقيق أمن مائي مستدامة والحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.