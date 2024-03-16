طبق الخير بـ25 جنيها.. مبادرة من «زراعة الدقهلية» للتخفيف عن المواطنين في رمضان

ابتكرت مديرية الزراعة بالدقهلية فكرة جديدة داخل منافذ بيع الخضروات والفواكه من خلال إعداد «طبق الخير»، الذي يحوي على عدد من الأصناف المختلفة بتخفيضات كبرى، إذ يمكن شراء مختلف الأنواع بأسعار بسيطة.

طبق الخير توفير في الشراء

ورصدت «الوطن» تطبيق منافذ الزراعة نظام طبق الخير، وهو طبق يحتوي على عدد من الخضروات بكمية تناسب من 5 إلى 6 أفراد أي بٌمعدل أسرة كاملة بـ25 جنيها فقط.

وأشار أدهم محمد المسؤول عن منفذ الزراعة بالمنصورة لـ«الوطن» أن «طبق الخير» مكون من «طماطم وبصل وكوسة، أو طبق مكون من بطاطس وطماطم وبصل أو غيره من الأطباق بس بكميات تناسب اليوم».

تغيير ثقافة المواطنين من أجل تخفيض الأسعار

وأوضح أن الهدف من الفكرة هو تغيير ثقافة المواطن المصري: «زي بلاد كثيرة الهدف أن كل شخص يصحل على كمية تناسب الأسرة فقط وبأسعار مٌخفضة، بدلا من شراء كيلو من كل صنف، وكده نضمن أن الكميات متوفرة كل يوم لكل الناس وبأسعار مخفضة».

سعر طبق الخير بمنافذ الزراعة

وأوضح أن الطبق الواحد يكلف نحو 25 جنيها به 3 أصناف من الخضروات أو الفواكه على الأقل أفضل بكثير من شراء كل صنف بشكل منفصل:« في الآخر هيكون مٌوفر مبلغ كبير أفضل ما يشتري كيلو من كل صنف، بدلا من شراء كميات كبيرة وإتلافها».