تخفيضات في الأسعار بمعرض أهلا رمضان بالعريش.. الزيت بـ70 جنيها

شهد معرض أهلا رمضان في العريش تخفيضات إضافية، بعد وصول كميات من البضائع للمعرض خلال الساعات القليلة الماضية بأسعار مخفضة.

وقال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء في بيان: وصلت بضائع جديدة بأسعار مخفضة لمعرض أهلا رمضان بوسط العريش.

وأضاف عزيز مطر، أن سعر زجاجة الزيت انخفضت من 85 جنيها إلى 70 جنيها، فيما انخفض سعر كيلو الأرز إلى 15 جنيها، بعد وصول كميات من الأرز السايب لتجار المعرض.

تخفيضات إضافية على السلع الجديدة

بدورها أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في بيان، أن جميع البضائع القادمة حديثا وصلت بأسعار مخفضة عن التخفيضات الأساسية «تخفيض على التخفيض الأصلي».

وأضافت مديرية التموين، أنه تم نشر تسعيرة البضائع الجديدة المخفضة، وتعميمها على التجار، لعدم التلاعب، والبيع بالأسعار المخفضة بالمعرض بحسب الاتفاق الذي تم مسبقا.

وأشارت مديرية التموين، أن هناك لجان متابعة بشكل يومي على البضائع والمنتجات، ومراقبة الأسعار، في المعرض، المستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

المعرض مستمر حتى نهاية رمضان المبارك

وكان محافظة شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، قد أكد في بيان سابق، أنه تم الاتفاق مع تجار المعرض، على زيادة التخفيضات يوما بعد يوم طوال فترة إقامة المعرض المستمرة حتى عيد الفطر المبارك.

وأضاف المحافظ، أن المعرض تم بالتنسيق بين الغرفة التجارية، ومديرية التموين ومجلس مدينة العريش، ورعاية المحافظة.