«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار الأسبوع الجاري.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهية العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم وجود فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد فرص سقوط الأمطار والأجواء الشتوية مع بداية الأسبوع في معظم محافظات الجمهورية.

غطاء سحابي في أغلب المحافظات

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين لمياء حمدين ومحمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك غطاء سحابي في أغلب المحافظات يعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي الشعور بالأجواء الشتوية بصورة كبيرة، ويصاحب هذا الغطاء فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على المنطقة الغربية بشكل كبير.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتوقعت سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «المحافظات المطلة على البحر المتوسط»، فضلا عن بعض المناطق من الصحراء الغربية، وأيضا محافظات شمال الوجه البحري، مشيرة إلى امتداد الأمطار الخفيفة إلى المناطق الموجودة لجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم

وأشارت إلى أن سقوط أمطار لا يؤثر تماما على أي أعمال من الأنشطة اليومية، موضحة أن الأمطار ستعمل على زيادة الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة، متوقعة أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي يكون طق شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.

طقس اليوم على مختلف المحافظات

وتابعت، أن طقس اليوم سيكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، بينما يظل الطقس حار على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد خلال فترة النهار، مؤكدة انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا، خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح.