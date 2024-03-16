أمطار اليوم تضرب 12 محافظة.. و«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية غدا

أعلنت غرف العمليات حالة الطوارئ، ورفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لاستقبال أمطار اليوم إذ تضرب أكثر من 12 محافظة، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضمن توقعاتها حول حالة الطقس اليوم وغدا، والتي حذرت أيضًا من تقلبات جوية تضرب عددا كبيرا من المحافظات، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة بدءًا من غد الأحد، وتستمر تلك التقلبات حتى الثلاثاء 19 مارس الجاري.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل سقوط أمطار اليوم والتي تضرب 12 محافظة، وتوقعات الطقس في الأيام المقبلة، وأماكن سقوط الأمطار.

تفاصيل الطقس اليوم وغدا

وبحسب توقعات الطقس اليوم وغدا، فإنّ سماء البلاد تشهد غطاءا سحابيا يتسبب في حجب أشعة الشمس، ويصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، فضلًا عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق أخرى.

أمطار اليوم تضرب 12 محافظة

وتضمنت حالة الطقس اليوم وغدًا في المحافظات، اضطرابًا في الأحوال الجوية، بينها سقوط أمطار اليوم تضرب 12 محافظة إذ تكون أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 20 وحتى 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، والصحراء الغربية، وتمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% إلى عدة مناطق في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتضم أماكن سقوط أمطار اليوم 12 محافظة وهي الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومطروح، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، وتمتد خفيفة إلى القاهرة والجيزة والقليوبية.

الطقس في الأيام المقبلة

وتحذر الأرصاد الجوية من الطقس في الأيام المقبلة، بسبب سقوط أمطار غزيرة تضرب عدد كبير من المحافظات، إذ تضرب موجة من الاضطرابات في الأحوال الجوية بدءًا من غد الأحد وحتى الثلاثاء 19 مارس الجاري كالآتي:

- الأحد 17 مارس 2024.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والصحراء الغربية، والوجه البحري، وسيناء، ومدن القناة، ووسط وشمال الصعيد بنسبة حدوث 30 لـ 40% على فترات متقطعة.

- الاثنين 18 مارس 2024.. أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من البحر الأحمر، وجنوب ووسط الصعيد وسيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وخليج السويس، ومدن القناة.

- الثلاثاء 19 مارس 2024.. أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، ومدن القناة، والوجه البحري، وسيناء، وخليج السويس بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

- وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء بالتزامن مع سقوط الأمطار، والتي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.