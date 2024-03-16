أستاذ تفسير يكشف لـ«أبواب القرآن» كيف تلاعب المتشددون بالآيات لتحريم الغناء

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المتطرفين والمتشددين استدلوا بالآيات القرآنية في غير موردها، وفي غير بابها، لتحريم ما يريدون تحريمه.

اجتزاء النص من سياقه

وأضاف «أبو عاصي»، خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»، أنَّ بعض المفسرين للقرآن وظفوا الآيات في غير بابها، وهو من الأخطاء الجسيمة التي أعطت سلاحًا للمتطرفين والمتشددين، وهو اجتزاء النص من سياقه، ووضعه في غير موضعه.

وتابع: «بعض المفسرين القدامى والتيار السلفي، قالوا الغناء حرام، مستدلين بقول الله «ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم»، لكننا لو فرضنا أن لهو الحديث هو الغناء، بقية الآية تقول «ليضل عن سبيل الله»، إذن يكون الغناء حرام عندما يقترن بالضلال عن سبيل الله، والمفسرون يقولون إن أي شيء تتخذه يضل عن سبيل الله يبقى لهو».

حكم الغناء في الشريعة

واستطرد «أبو عاصي»: «بعض الدعاة يرفع صوته الغناء حرام، ويزعم أن دليله في القرآن، وهو الآية «من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله»، لأنه وظف الآية في غير بابها، بينما لهو الحديث هو كل ما يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، وعن الطريق المستقيم سواء غناء أو غيره، وبالتالي الآية لا تدل على الغناء».