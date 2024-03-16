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دراما المتحدة

خالد يوسف: «أنا شخصية صدامية وبدافع عن أفكاري»

كتب:

عمرو هلال
07:23 م | السبت 16 مارس 2024
المخرج خالد يوسف

المخرج خالد يوسف

أكد المخرج خالد يوسف، أنه من الممكن أن يكون صاحب شخصية صدامية، إلا أنه يدافع عن أفكاره، موضحًا أن ذلك من حقه ودائمًا ما يكون له طبيعة خاصة في طرح الأفكار.

الترفيه من أهداف الفن

وأشار خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن التسلية والترفية جزء مهم جدًا من أهداف الفن ولكن بجانبه لابد من طرح قضية أو فكرة من أجل حل أمر ما في المجتمع، موضحًا أن أي فكرة مختلفة مع المجتمع هي التي تكون سببًا في تقدم المجتمع وليست الأفكار التقليدية.

وشدد على أن هناك بعض الأفكار له تتصادم مع المجتمع، مشيرًا إلى أن الفن قائم على التناغم بين كافة عناصر العمل سواء السينمائي أو الدرامي، والمخرج هو مرآة الفنان الأولى قبل العرض على الجمهور.

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