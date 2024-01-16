خالد يوسف: فيلم «الإسكندراني» يدافع عن الهوية المصرية.. فيديو

كشف المخرج خالد يوسف، كواليس فيلم «الإسكندراني»، قائلا إن الجميع تربى وتشكل وجدانه على الدراما التلفزيونية لـ أسامة أنور عكاشة، خاصة وأن مشروعه واحدا منذ بداية أول مسلسل له حتى آخر كلمة كتبها، فهو مشروع متصل يدافع عن الهوية المصرية وملامح الشخصية المصرية ومنظومة القيم الأصيلة في كل أعماله، و«الإسكندراني» امتداد لأعماله في دفاعه عن الهوية المصرية.

وأضاف خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الإسكندرية هي المكان المفضل لأسامة أنور عكاشة، والانطلاق بأفكار خلاقة، لافتا إلى أنه وجد في «الإسكندراني» شيئا مهما.

وتابع: «كنت أتمنى دائما أن أخرج عمل من أعمال أسامة أنور عكاشة، لكن لم يحالفني الحظ كوني لست من جيله، إلا أن هذه القصة سقطت في يدي، وعندما قرأتها شعرت أنني أقدم رؤية معاصرة لما يحدث حاليا، اتصالا بكل ما حدث في مصر في الخمسين سنة الأخيرة».