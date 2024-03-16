بـ3 مكونات فقط.. اعملي أسرع بيتزا اقتصادية للفطار والسحور

البيتزا من أشهى وألذ الوصفات الرمضانية، التي يمكن تحضيرها بـ3 مكونات فقط وبدون دقيق على طريقة الشيف نادية السيد بخطوات سهلة وبسيطة، حضري أسرع بيتزا اقتصادية للفطار والسحور.

عيش توست وصلصة ولبن بهذه المكونات الـ3، يمكنك تحضير أسرع بيتزا اقتصادية بأقل التكاليف على طريقة الشيف نادية السيد إليك المكونات وكيفية التحضير في التقرير التالي.

صلصة البيتزا

خمس ملاعق من معجون الطماطم مُخففة بالقليل من الماء.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث فصوص ثوم مهروس ناعم.

ملعقة كبيرة من الزعتر البري أو الأوريجانو.

تقلب جميع المكونات معًا وتترك حتى تصبح في حرارة الغرفة.

البيتزا بعيش التوست

نص باكو من عيش التوست أو قرص أو عيش فينو.

نص كوب من اللبن.

خضار.

جبنة مواتزاريلا.

طريقة التحضير

يرص عيش التوست في صينية مدهونة بالزيت.

يصب اللبن على الطبقة الأولى من عيش التوست.

يضاف خليط الصلصة على شرائح عيش التوست

نضع الخضار شرائح الفلفل وغيرها.

نضع الجبنة المواتزريلا.

يضاف طبقة أخرى من عيش التوست إلى أن تتغطى الصينية بأكملها.

يصب كمية اللبن الباقية.

الطبقة الأخيرة نضع باقي كمية الصلصة.

فرد الجبنة المواتزاريلا على الوجه.

إضافة الزيتون وشرائح الفلفل.

إدخال الصينية إلى الفرن على درجة الحرارة.

وصفة أخرى لعمل البيتزا للشيف نادية السيد

1/4 كوب ماء دافئ.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

1/3 كوب دقيق.

صلصة البيتز

1/4 كوب صلصة طماطم.

1/4 كوب زيت زيتون.

ملح

فلفل أسود.

3 فصوص ثوم مهروس ناعم.

ملعقة كبيرة من الزعتر البري

للتزيين

جبنة موتزاريلا.

بيبروني.

خطوات التحضير

في إناء نضع كوب وربع من الماء الدافئ.

نقلب الملح والعسل في الماء جيداً حتي يذوب السكر والعسل، ننثر نصف ملعقة من الخميرة الفورية على وش الماء.

نتركها خمس دقائق لتتفاعل مع الماء الدافيء.

في وعاء خشبي نضع ثلاث أكواب وثلث كوب معياري من الدقيق.

نضع الماء بعد ما الخميرة تفاعلت معاه.

نقلب بملعقة خشب حتي تتشكل عجينة ونعجنها لمدة تتراوح من دقيقتين لـ ثلاث دقائق.