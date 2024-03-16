أشهر برامج تغيير الأصوات.. خدعة حزلقوم لتشكيل عصابته في الكبير أوي 8 الحلقة 6

أحداث كوميدية كثيرة تضمنتها الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 8، بطولة الفنان أحمد مكي، كان أبرزها بدء حزلقوم في جمع عصابته لسرقة أحد البنوك، واعتمد في تجميع هذه العصابة على إرسال رسالة صوتية لهم عبر هواتفهم المحمولة بعدما اعتمد على برامج تغيير الأصوات حتى لا يتعرفوا عليه في البداية ويخبروا الكبير بالأمر لذا وبعد خطة حزلقوم، ما هي أشهر برامج تغيير الأصوات؟

برامج تغيير الأصوات

من أبرز برامج تغيير الأصوات التي يمكمن الاعتماد عليها في تغيير الصوت عند إرسال رسائل صوتية أو إجراء مكالمات هاتفية، هو برنامج Voice Changer PMA‏ الذي يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» تنزيله واستخدامه.

برنامج Voice Changer - PMA‏ هو محرر صوت وموسيقى للهواتف الذكية، يقوم بتغيير الأصوات باستخدام المؤثرات الصوتية ليجعل الصوت مختلفًا تمامًا، كما يتيح هذا البرامج إمكانية تغيير الصوت عبر النص، مع إمكانية تسجيل الصوت إلى ديكتافون مع فرض التأثيرات (تغيير الصوت، والضبط التلقائي، ووضع الصوت، وما إلى ذلك)، وتحويل النص إلى صوت، فضلًا عن كون هذا البرنامج يحتوي على أصوات عدد من المشاهير التي يمكن استخدامها، بحسب البيانات المذكورة على «google Play».

برنامج RoboVox Voice Changer، ويمكن أيضًا استخدامه من قِبل مستخدمي هواتف «أندرويد»، ويحتوي على أكثر من 32 نمطًا صوتيًا مختلفًا مع إمكانية التعديل على الأصوات عن طريق استغلال بعض المميزات، منها تسجيل صوتك بسهولة وإجراء تعديلات على درجة الصوت الذي تقوم بتسجيله بكل سهولة، والسماح بحفظ التسجيل الخاص بك في قائمة الأصوات على هاتفك، وحفظ الصوت وإرساله على مواقع السوشيال ميديا» المختلفة أو عن طريق البريد الإلكتروني كملف WAV.

الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 8

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 8 على أبرز أبطال المسلسل: مربوحة وهجرس ونفادي وطبازة والعترة وهم يستقبلون رسالة صوتية عبر هواتفهم المحمولة، كانت بأصوات لشخصيات مختلفة، كان أبرزها شخصية «بكار»، الذي قال للعترة «هوي يا عترة، قابلني النهاردة الساعة 7 في الخرابة القبلية ضروري جدًا جدًا جدًا، وإياك ثم إياك ثم إياك تقول للكبير أو أي حد تاني وإلا هدبح رشيدة»، وهي شبيهة للرسالة التي تلقاها باقي أبطال المسلسل، وعند تجمعهم اكتشفوا أن صاحب هذه الرسائل بالكامل هو حزلقوم الذي أخبرهم أنه اعتمد على برامج تغيير الأصوات لتغيير صوته.