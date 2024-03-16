ماذا كان يفعل محمد ثروت في استوديو الأهرام قبل اندلاع الحريق؟

أثار الفنان محمد ثروت قلق الجمهور في الساعات القليلة الماضية، لتواجده في مكان اندلاع حريق استوديو الأهرام، حيث كان يقوم بالتصوير هناك.

أول تعليق من محمد ثروت بعد حريق استوديو الأهرام

وفي أول تعليق من الفنان محمد ثروت، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بخير ولا توجد أي إصابات، حيث غادر لوكيشن التصوير قبل اندلاع الحريق بنحو نصف ساعة، مشيرًا إلى أنه لم ينتهِ من تصوير الفوازير التى يقوم بها وتحمل عنوان شاورمر، لافتًا إلى أنه يتبقى له 3 أيام تصوير، ولكنه توقف حاليًا حتى إشعار آخر.

مشاركة محمد ثروت في مسلسل سر إلهي

ويشارك الفنان محمد ثروت في بطولة مسلسل سر إلهي، حيث يقدم شخصية مختلفة عليه لأول مرة وتحمل طابع الشر، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم روجينا، مراد مكرم، مي سليم، أحمد مجدي، رنا رئيس، نهي عابدين، محمود حجازي، رشا مهدي، ميمي جمال.