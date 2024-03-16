إبراهيم عيسى: الشعب المصري قادر على مواجهة أي شيء بالضحك والسخرية

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن السمة الغالبة عليه في الحياة هي التأمل ومحاولة التفسير والاختلاف، موضحًا أن الجانب التراجيدي موجود في حياته، وأيضًا العبث موجود في حياته.

المجتمع المصري يواجه الحزن بالطرائف

وأشار «عيسى»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن المجتمع المصري في فترات الحزن دائمًا ما يتجه للحديث عن الطرائف لتخطي الأزمة، موضحًا أن الشعب المصري قادر على مواجهة أي شيء بالضحك والسخرية والتهكم.

وأوضح، أنه في ظل مرور أي أزمة أو فاجعة الموت يكون الضحك مسيطرًا على بعض المواطنين، متابعًا: «في العزاء بنأكل وبنضحك.. للتخفيف على العزاء بيكونوا قاعدين وحوارهم عن طرافة الشخص الراحل واسترجاع لكل المواقف له».