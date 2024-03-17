يشهد مسلسل بيت الرفاعي الكثير من التطورات في الأحداث والصراعات، ما يجعل الجهور ينتظر الحلقة الجديدة لذا يمكن معرفة موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 على قناة on الیوم وهي الساعة الـ9 مساء.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 على قناة on الیوم، أيضًا يكون في الساعة 1:30 صباحًا، والساعة 9:45 صباحًا.

وتعرض قناة on drama، مسلسل بيت الرفاعي، في الساعة 2 صباحًا والساعة 6:15 صباحًا، والساعة 4:45 مساء اليوم التالي من عرض الحلقة 7.

مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي، أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

ملخص مسلسل بيت الرفاعي

منذ بداية الحلقة الأولى ويشهد مسلسل بيت الرفاعي أحداث مثيرة، وصراعات ومشاكل إذ توفي والد أمير كرارة «ياسين»، في المسلسل ويتم اتهامه بعد ذلك بقتله، ويحاول الهروب من الشرطة ويتعرض للسرقة من شابان، ثم مشاكل مع ابن عمه وتتوالى الأحداث.