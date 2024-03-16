من هي الملكة نيتوكريس ابنة بسماتيك الأول بعد ذكرها في مسلسل يحيى وكنوز؟

بتاج على رأسه وأزياء بيضاء ظهر الملك بسماتيك الأول أحد ملوك عصر الأسرة السادسة والعشرين، والذي حرر مصر من الآشوريين، في أحداث الحلقة السادسة لمسلسل يحيى وكنوز، متحدثا مع حاكم طيبة عن ابنته نيتوكريس، مقترحا أن تكون ولي عهده.

نيتوكريس الأولى كانت الوريثة الوحيدة للمتعبدة الإلهية آمون أو زوجة آمون، لمدة تزيد عن سبعين عامًا، في الفترة بين 655 و585 قبل الميلاد، فهي ابنة فرعون الأسرة السادسة والعشرين بسماتيك الأول من زوجته الملكة محيتنوسخت وفقًا لموسوعة مصر القديمة (الجزء الثاني عشر): عصر النهضة المصرية ولمحة في تاريخ الإغريق، للكاتب سليم حسن.

من هي الملكة نيتوكريس الأولى؟

نيتوكريس الأولى من مواليد سنه 650 قبل الميلاد

ماتت سنه 585 قبل الميلاد.

استمرت في الحكم حتى السنة الرابعة من حكم الملك أبريس في عام 585 قبل الميلاد.

أعاد والدها توحيد مصر من خلال توليها منصب ولي العهد.

شهدت فترة حكمها العديد من أعمال البناء حول الكرنك والأقصر وأبيدوس.

تم إعادة استخدام تابوتها في مقبرة بطلمية في دير المدينة، ويوجد حاليًا في متحف القاهرة .

دفنت في أراضي مدينة هابو.

من هو الملك بسماتيك الأول

قدم الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياح والآثار، خلال حديثه لـ«الوطن»، بعض المعلومات عن الملك بسماتيك الأول ويمكن تناولها فيما يلي:

من ملوك الأسرة السادسة والعشرين.

تولى الحكم بعد وفاة الملك نخاو الأول.

لُقب بـ«صاحب الذراع القوي» ومؤسس عصر النهضة.

تمكن من تحرير مصر من سيطرة الآشوريين.

استعاد رخاء مصر خلال فترة حكمه الطويلة التي امتدت ما يقرب من 54 عامًا.

مسلسل يحيى وكنوز

مغامرات وقصص كثيرة، يرويها مسلسل يحيى وكنوز 3، الذي يُعرض على شاشة قناة DMC؛ إذ يظهر بطل المسلسل الكرتوني وهو يروي حكايات ومغامرات مختلفة خاصة بالتاريخ المصري، عبر فيديوهات بمنصات التواصل الاجتماعي.