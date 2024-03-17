مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. أمير كرارة يستعين باسم ابنه الحقيقي لإخفاء هويته

في لقطة مميزة استعان الفنان أمير كرارة باسم ابنه، ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6، والتي تم عرضها يوم أمس عبر شاشة قناة on، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

أمير كرارة يستعين باسم ابنه في مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6

حيث استعان الفنان أمير كرارة في الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي باسم ابنه سليم حيث أطلقه على نفسه، وجاء ذلك أثناء مشهد جمع دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته وسامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، عندما أخذته لإخفاءه عند أهلها، حيث أخبرتهم أنها تزوجته وتحاول إيجاد اسم حركي له لكي لا يعرفه أحد فتقول إن اسمه سليم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستعين فيها الفنان أمير كرارة باسم ابنه سليم، ولكن سبق وأطلقه على نفسه ضمن أحداث مسلسل كلبش، حيث قدم شخصية سليم الأنصاري.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أمير كرارة وميرنا جميل وسيد رجب ومحمد لطفي وصفاء الطوخي وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين.