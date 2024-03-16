بعد عرض 5 حلقات.. إشادات بدويتو رؤوف عبد العزيز وروجينا في مسلسل سر إلهي

حفاوة كبيرة وإشادات نقدية واسعة، نالها مسلسل «سر إلهي»، بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبد العزيز، مع بدء عرض أولى حلقاته وذلك بعد تحقيق المسلسل مشاهدات مرتفعة، وتصدره تريندات العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إشادات العديد من النقاد بالعمل.

وحققت الحلقات الخمس الأولى من المسلسل، نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت روجينا التريند أكثر من مرة، وسط إشادات واسعة بأدائها، كون الشخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل طلية مشوارها الفني، مرجعين الفضل في هذا للمخرج رؤوف عبد العزيز التي تتعاون معه روجينا للسنة الثالثة على التوالي، وحققا معًا نجاحا كبيرا في الثلاث تجارب.

وكان الناقد الفني والكاتب الصحفي عبد الله غلوش أول من أشادوا بالعمل، مؤكدا أن سر إلهي عمل جيد بداية من تتر المسلسل، قائلًا إنه من التترات المميزة في سباق رمضان وأن أكبر عدد ماستر سين في مسلسل واحد من أول رمضان، يذهب وبجدارة لمسلسل سر إلهي.

أفضل أدوار روجينا

وأضاف «غلوش» خلال صفحته على «فيسبوك»: «تقريبا مفيش حلقة بتمر من غير 3 أو 4 مشاهد مهمة ومؤثرة في الأحداث، ولغاية النهاردة مفيش مشهد فيهم بيجيلي من روجينا اللي بتقدم واحد من أفضل وأجمل أدوارها، ويا رب المسلسل يفضل مكمل بنفس المستوى للنهاية».

كما أشادت الناقدة ناهد صلاح بكل عناصر العمل الفنية، بداية من النجمة روجينا، والمؤلف أمين جمال، والمخرج رؤوف عبد العزيز، قائلة: «إن جميع عناصر العمل ساهمت بشكل في خلق شعبية كبيرة لدى المسلسل في الشارع المصري، وذلك في ظل وجود حالة من التفاهم والكيمياء التي جعلت رؤوف وروجينا يكرران التعاون للعام الثالث على التوالي وظهر هذا الأمر بشكل كبير على الشاشة».

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن روجينا شخصية مجتهدة تحاول أن تصنع لنفسها مشروعها الخاص وتضع فيه من روحها وأسلوبها، وذلك مع وجود مخرج متجدد ومتطور يعي أدواته بشكل كبير رؤوف عبد العزيز.

موضوعات مصرية متجددة

وأكدت أنها ترى رؤوف عبد العزيز من المخرجين الطموحين والدائمين على التجدد وعدم التكرار فيما يقدمه ويسعى دائما لتقديم موضوعات مصرية متجددة خالصة، فهو يسعى للبحث عن المضمون والهدف، وليس السطحية واللهث وراء التريند بموضوعات تافهة.