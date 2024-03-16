برنامج حياة كريمة.. سائق تاكسي يرفض ألف جنيه لأجل توصيلة مجانية لمستشفى 57357

أوقف الإعلامي أيمن مصطفى، مذيع برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «dmc»، سائق سيارة أجرة، ليسأله أن يوصله إلى المطار، وأخبره أنه سيعطيه ما يريد من المال مقابل التوصيل، ولكن سائق التاكسي رفض من أجل الركاب الذين كانوا معه بالسيارة.

رفض سائق التاكسي 1000 جنيه

وكان ركاب السيارة رجل وابنه بحاجة للوصول إلى مستشفى 57357 وكان الأب لا يملك المال، ولكن سائق التاكسي وافق أن يوصلهما دون مقابل، وقال السائق لأيمن مصطفى: «عذرًا، اتركني من فضلك أوصلهم، لأجل الله، لله أولى»، فقال الإعلامي للسائق: «سأعطيك ما تريد حالًا، سأعطيك ألف جنيه»، فرفض السائق.

ظل الإعلامي يجادل السائق، ويخبره أن طريقه أهم وأن الطائرة ستفوته، ولكن ظل سائق التاكسي رافضًا وثابتًا على موقفه، وقال السائق: «والله لو أعطيتني 5000 ركب الرجل وابنه معي»، وتحرك السائق بالطفل وأبيه، وفجأة قال الأب أن بطاقته الشخصية ضاعت منه وقام السائق بالرجوع به إلى مكان الركوب، ولم يجدوا البطاقة ولا محفظة النقود.

مساندة سائق التاكسي للأب

قال السائق للأب: لم أصنع إلا 100 جنيه اليوم سأعطيها لك، فقال الأب: «ستعطيني النقود وستوصلني مجانًا، وكيف أستطيع أن أرد لك هذا المال»، فقال السائق «اتركها لله».

تكريم برنامج «حياة كريمة» للسائق

وتحدّث الإعلامي أيمن مصطفى بعد ذلك إلى السائق ليسأله عن سبب رفضه لتوصيله بالرغم أنه كان سيعطيه 1000 جنيه، فقال: «رجل ابنه مصاب بالسرطان، ربنا لا يصيب أحدًا بمثل ما أصابه، وربنا أعلم بحاله، والأرزاق على الله طالما أسعى»، فأعطاه الإعلامي ميدالية وهدية مالية تقديرًا له.