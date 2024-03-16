تشكيل لجنة فنية لحصر مشاكل مستشفى مطروح العام وحلها

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور على مستشفى مطروح العام مدى انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر فصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث، وبدأ جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة باطنة وعناية الجراحة، وقسم الجراحة العامة بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

لجان فنية وإدارية للمرور والمعايشة بالمستشفى

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى تكليف عدة لجان فنية وإدارية للمرور والمعايشة في مستشفى مطروح العام يوميا، من الساعة الـ 9 صباحا حتى منتصف الليل لرصد السلبيات، والمشاكل التي قد تعوق أعمال تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وحلها على الفور ومن المهد، حتى ينعم المواطن بخدمات صحية وطبية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الجميع يعمل وفق منظومة متكاملة الهدف الأساسي، والرئيسي منها خدمة المواطنين، مؤكداً أن المواطن له الحق الكامل في تلقي خدمات صحية مميزة، وتضم اللجان كلا من أعضاء إدارات الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الكلى ومدير إدارة الطوارئ وفريق الجودة والتفتيش المالي والإداري وخدمة المواطنين والتمريض والصيدلة والأشعة والمعامل والرقابة الداخلية، ومكافحة العدوى والشؤون الإدارية، لمتابعة ومراجعة جميع الأعمال بالمستشفى، والوقوف على أي احتياجات وتلافى أوجه القصور إن وجدت أثناء تأدية الخدمات الطبية بالمستشفى والوقوف جنباً إلى جنب لمساعدة إدارة مستشفى مطروح العام لتلافي عقبات.

تلبية احتياجات المرضى

وتعهد وكيل وزارة الصحة بمطروح بزيارات أخرى متكررة للوقوف على ما نُفذ من توصيات وتلبية مطالب واحتياجات المرضى وزويهم، واطمئن على الحالة الصحية لبعض المرضى وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وإجراءات العرض على مستشفيات الإحالة لأخذ الرأي الفني السليم لصالح المريض.