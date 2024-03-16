موعد إعادة مسلسل صدفة على القنوات الحلقة 6.. لو فاتك أول عرض

ترصد «الوطن» في السطور التالية موعد إعادة مسلسل صدفة على القنوات الحلقة 6، لمتابعي الفنانة ريهام حجاج، التي تشارك الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل اجتماعي كوميدي يناقش قضايا ومشكلات الطلاب بمرحلة المراهقة.

موعد إعادة مسلسل صدفة على القنوات الحلقة 6

يأتي موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 6 على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 3:00 صباحًا.

بينما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 6 على قناة cbc في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويأتي إعادة مسلسل صدفة على قناة dmc الحلقة 6 في تمام الساعة 6:30 صباحًا، من اليوم التالي.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 6

يذكر أنَّ العرض الأول من مسلسل صدفة الحلقة 5 يكون على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.